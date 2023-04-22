Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Добер: Бенеил Дариуш сначала побьёт Оливейру, а потом Ислама Махачева

Добер: Бенеил Дариуш сначала побьёт Оливейру, а потом Ислама Махачева
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер оценил перспективы своего соотечественника Бенеила Дариуша и заявил, что тот отнимет титул чемпиона UFC в лёгком весе у Ислама Махачева.

«Я большой фанат Дариуша. Он очень недооценён и заслуживает намного большего. Не знаю почему, но UFC, кажется, ненавидит Бенеила. Но у него самый реальный шанс выиграть у Махачева. Дариуш талантлив. Я думаю, что он побьёт Оливейру. Бенеил заслужил титульный поединок, для меня он претендент номер один. Так что можете скринить — Дариуш побьёт Оливейру, а потом и Ислама», — цитирует Добера Middle Easy.

10 июня на турнире UFC 289, который пройдёт в Ванкувере (Канада), Бенеил Дариуш проведёт бой с экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.

Материалы по теме
Дариуш назвал оппонента, поединок с которым ему интереснее, чем бой с Оливейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023