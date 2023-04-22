Добер: Бенеил Дариуш сначала побьёт Оливейру, а потом Ислама Махачева
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Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер оценил перспективы своего соотечественника Бенеила Дариуша и заявил, что тот отнимет титул чемпиона UFC в лёгком весе у Ислама Махачева.
«Я большой фанат Дариуша. Он очень недооценён и заслуживает намного большего. Не знаю почему, но UFC, кажется, ненавидит Бенеила. Но у него самый реальный шанс выиграть у Махачева. Дариуш талантлив. Я думаю, что он побьёт Оливейру. Бенеил заслужил титульный поединок, для меня он претендент номер один. Так что можете скринить — Дариуш побьёт Оливейру, а потом и Ислама», — цитирует Добера Middle Easy.
10 июня на турнире UFC 289, который пройдёт в Ванкувере (Канада), Бенеил Дариуш проведёт бой с экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.
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