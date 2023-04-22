«Это называлось бы джиу-джитсу». Волков иронично высказался об отцовстве фразой Хабиба

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился новым постом в социальных сетях.
Спортсмен опубликовал фотографии с сыном, сопроводив их следующей подписью:
«Если бы отцовство было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу».
Фото: из личного архива Александра Волкова
Фото: из личного архива Александра Волкова
Фото: из личного архива Александра Волкова
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 221 в марте, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова. Россиянин не проигрывал с марта 2022 года, когда на UFC Fight Night 204 уступил болевым приёмом британцу Тому Аспиналлу.
Ранее тренер Волкова назвал возможных соперников бойца в следующем поединке.
Как Александр Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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