Тренер Волкова назвал возможных соперников бойца в следующем поединке

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC в тяжёлом весе Александра Волкова, заявил, что его подопечный хочет получить бой с Таем Туивасой или Сирилем Ганом.
«Перспективы у Александра хорошие, как и его настроение. Две победы в первом раунде — это прекрасная серия. Будем надеяться, что у него не будет длительного ожидания соперника. С уходом Нганну и приходом Джона Джонса в тяжёлом весе всё немного сдвинулось. Уже хочется подраться с кем-то повыше в рейтинге.
Мы хотели подраться с Туивасой, но он в тот момент он был травмирован, а потому нам предложили Александра Романова. Мы были вынуждены согласиться, чтобы не было долгого простоя. Сейчас можно было бы снова попробовать организовать этот бой. Можно подраться и с Сирилем Ганом. В меньшей степени хочется драться с кем-то из наших ребят: с Сергеем Спиваком или Сергеем Павловичем. У Павловича сейчас маячит бой за титул в перспективе, если он прихлопнет Кёртиса Блэйдса. С нашими уж если драться, то только за пояс», — цитирует тренера MMA.Metaratings.ru.
- 21 марта 2023
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