В команде Усика отреагировали на слух о мегатурнире с Фьюри, Уайлдером и Джошуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал слух об организации турнира с участием лидеров дивизиона Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, который может состояться в конце года в Саудовской Аравии.

«Я читал новости о турнире. Если промоутеры действительно собираются это сделать, их право. Я был бы рад. Однако я представляю Александра Усика и могу говорить только от его имени. Я лишь знаю, что в это вовлечено много телекомпаний. Если они смогут договориться – так тому и быть. Александр свободен от телеплощадок, сетей и промоутеров, поэтому с нами, вероятно, будет работать проще всего», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее тренер Уайлдера сказал, в каком раунде его подопечный нокаутирует Усика.