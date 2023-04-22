В команде Усика отреагировали на слух о мегатурнире с Фьюри, Уайлдером и Джошуа

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал слух об организации турнира с участием лидеров дивизиона Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, который может состояться в конце года в Саудовской Аравии.
«Я читал новости о турнире. Если промоутеры действительно собираются это сделать, их право. Я был бы рад. Однако я представляю Александра Усика и могу говорить только от его имени. Я лишь знаю, что в это вовлечено много телекомпаний. Если они смогут договориться – так тому и быть. Александр свободен от телеплощадок, сетей и промоутеров, поэтому с нами, вероятно, будет работать проще всего», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее тренер Уайлдера сказал, в каком раунде его подопечный нокаутирует Усика.
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