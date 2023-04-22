«Он победит нокаутом». Майк Тайсон сказал, как закончится поединок Джошуа – Уайлдер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон высказался о супертяжёлом дивизионе и, в частности, поделился мнением о потенциальном поединке между британцем Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Мне нравится супертяжёлый вес сейчас, это самая конкурентная категория. Да, большинство бойцов не встречаются друг с другом, но мы все думаем о том, чтобы лидеры дивизиона сразились.

Я бы хотел увидеть поединок Усика и Тайсона Фьюри. И с удовольствием просмотрел бы бой Джошуа и Уайлдера. Мне кажется, что Уайлдер победил бы нокаутом. Он бы нокаутировал Джошуа. Как и любого бойца», – сказал Уайлдер в интервью ESPN.

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Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: