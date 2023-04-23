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Павлович — первый боец в истории UFC, одержавший шесть побед подряд нокаутом в 1 раунде

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222. В главном событии турнира россиянин Сергей Павлович встретился с представителем США Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Павловича нокаутом в первом раунде.

На счету Павловича теперь шесть побед в UFC подряд, добытых нокаутом в первом раунде. По продолжительности данной серии он стал первым бойцом в истории организации.

Напомним, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

Блэйдс, в свою очередь потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед.

Ранее Павлович в декабре прошлого года нокаутировал австралийца Тая Туивасу. Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в июле 2022 года выиграл техническим нокаутом у Тома Аспиналла.

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