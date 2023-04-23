Реальный король тяжелого веса! Павлович нокаутировал громадного американца

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX» прошёл турнир UFC Fight Night 222. В главном событии вечера наш богатырь Сергей Павлович сразился с американцем Кёртисом Блэйдсом. Россиянин получил очень серьёзную оппозицию – четвёртого номера тяжёлого веса. Кроме того, практически все пророчили ему предстоящий титульный поединок, до которого оставалось рукой подать. Поединок просто обещал получиться зубодробительным.

Павлович подошёл к важнейшему старту в карьере на серии из пяти побед подряд. Последовательно на пути русского десантника пали Марсело Голм, Морис Грин, Шамиль Абдурахимов, Деррик Льюис и Тай Туиваса. Примечательно, что все пять поединков завершились в первом раунде. За это время в октагоне Сергей провёл всего лишь 9 минут и 9 секунд – уникальное достижение. Наш богатырь обладает невероятной нокаутирующей мощью, что он рассчитывал продемонстрировать на практике.

Карьера Блэйдса после поражения от Фрэнсиса Нганну в 2018 году также пошла в гору. Американец провёл восемь боёв, семь из которых завершились победами. В послужном списке Чёрного Хабиба за этот отрезок – Джастин Уиллис, Шамиль Абдурахимов, Жуниор дус Сантус, Александр Волков, Жаирзиньо Розенстрайк, Крис Докас и Том Аспиналл. Пока в лучшем промоушене на планете Кёртис проигрывал исключительно супертопам. Дважды – Нганну, ещё один раз – Деррику Льюису.

С самого начала стало понятно, что соперники намерены провести этот поединок в стойке. От Блэйдса многие ждали борьбы, но он решил оставить этот элемент, как запасной план. Сергей быстро начал попадать, но и Кёртис отвечал собственными увесистыми атаками. Павлович не форсировал события. Рекордам и быстрым финишам он противопоставил дисциплину и мечты о титульном бое. Но на исходе второй минуте он всё-таки сбил американца с ног. Правда, Блэйдс быстро восстановился и вновь вернулся в стойку.

Кёртис чувствовал, что пахнет жареным. Он пропустил ещё один мощнейший удар и поплыл. Чёрный Хабиб попытался побороться, но россиянин идеально пресёк это. А затем Павлович поймал соперника на ошибке, точной серией ударов отправил соперника на канвас и принялся методично разбивать американца. Судья понаблюдал за развитием событий, но ему ничего не оставалось – пришлось остановить поединок досрочно.

Права на видео принадлежат UFC.

Павлович вырубил в первом раунде очередного соперника – уже шестого подряд. И теперь он может смело требовать от организации чемпионский бой. Складывается ощущение, что в UFC просто обязаны дать нашему богатырю поединок с Джоном Джонсом. После победы над Блэйдсом Сергей был красноречив. Он на русском языке прямо в октагоне задал самый важный вопрос: «Где мой пояс?»