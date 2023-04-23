Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде

23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоялся боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сразился с соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO).
Поединок завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде. Для Джервонты эта победа стала 29-й в карьере. Он не потерпел ни одного поражения.
Джервонте Дэвису 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг). Впоследствии завоёвывал титулы в лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Райану Гарсии 24 года. Американец провёл свой первый поединок в июне 2016 года. В январе 2021-го завоевал временный титул WBC в лёгком весе, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. Для Гарсии это поражение стало первым в профессиональной карьере. На его счету также 23 победы.
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