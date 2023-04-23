Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас: вам придётся признать, что у Павловича есть шанс в бою с Джонсом

Тедди Атлас: вам придётся признать, что у Павловича есть шанс в бою с Джонсом
Комментарии

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Вау, события не заставили себя ждать. Блэйдс начал бой с правильной идеи контратаковать, но русский как океан во время прилива.

Победа или поражение, но вам придётся признать, что у Павловича есть шанс в бою с Джонсом», – написал Атлас в социальных сетях.

Ранее Олег Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут составить конкуренцию Сергею Павловичу.

Материалы по теме
Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут дать бой Павловичу
Материалы по теме
Пояс Павловича — дело времени. Россиянин подмял под себя весь дивизион
Пояс Павловича — дело времени. Россиянин подмял под себя весь дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023