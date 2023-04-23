Тедди Атлас: вам придётся признать, что у Павловича есть шанс в бою с Джонсом

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу российского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Вау, события не заставили себя ждать. Блэйдс начал бой с правильной идеи контратаковать, но русский как океан во время прилива.

Победа или поражение, но вам придётся признать, что у Павловича есть шанс в бою с Джонсом», – написал Атлас в социальных сетях.

Ранее Олег Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут составить конкуренцию Сергею Павловичу.