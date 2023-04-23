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Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут дать бой Павловичу

Тактаров назвал двух бойцов UFC, которые смогут дать бой Павловичу
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Известный российский боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал победу соотечественника Сергея Павловича в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой состоялся сегодня, 23 апреля, на турнире UFC Fight Night 222.

Напомним, Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, продлив свою триумфальную серию до шести выступлений.

«Сергей смотрится не слабее Нганну, который покинул промоушен совсем недавно. Противостоять ему может только совсем небольшое количество бойцов. Это Джон Джонс и Стипе Миочич. Такие ребята, как Блэйдс, ничего не могут противопоставить ему, поэтому бой прошёл так», – приводит слова Тактарова издание «РБК Спорт».

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