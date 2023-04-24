Менеджер Усика ответил на слова Фьюри, опровергнувшего организацию шоу тяжеловесов
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал недавние слова обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.
Фьюри стал единственным бойцом, опровергнувшим слухи об организации масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии с участием лидеров дивизиона. Ранее переговоры с промоутерами из Ближнего Востока подтвердили команды Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
«Меня ничего не удивляет из того, что говорит Тайсон Фьюри. Был ли я расстроен после переговоров с его командой? Да, мы были расстроены после того, как связались с ним и его командой. И всё что он говорит, может являться не просто ложью, а игрой воображения», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
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