Менеджер Усика ответил на слова Фьюри, опровергнувшего организацию шоу тяжеловесов

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал недавние слова обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

Фьюри стал единственным бойцом, опровергнувшим слухи об организации масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии с участием лидеров дивизиона. Ранее переговоры с промоутерами из Ближнего Востока подтвердили команды Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«Меня ничего не удивляет из того, что говорит Тайсон Фьюри. Был ли я расстроен после переговоров с его командой? Да, мы были расстроены после того, как связались с ним и его командой. И всё что он говорит, может являться не просто ложью, а игрой воображения», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing Social.