Соннен: Джонсу потребуется мужество, чтобы вызвать Павловича на бой

Двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что действующий чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс обязан сразиться с россиянином Сергеем Павловичем до завершения карьеры.

Напомним, ранее Джонс заявил, что ожидаемый мегафайт со Стипе Миочичем может стать его последним выступлением.

«Знаете, чего я желаю? Чтобы Джон вызвал на бой Сергея. Это не критика, он чемпион и не обязан бросать вызов претенденту. Однако он способен на то, что не смогли другие – в 35 лет сразиться с лидером нового поколения, которого зовут Сергей Павлович. Это было бы особенное событие, ведь для него Джонсу потребуется мужество», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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