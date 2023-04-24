Соннен: Джонсу потребуется мужество, чтобы вызвать Павловича на бой

Двукратный претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что действующий чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс обязан сразиться с россиянином Сергеем Павловичем до завершения карьеры.
Напомним, ранее Джонс заявил, что ожидаемый мегафайт со Стипе Миочичем может стать его последним выступлением.
«Знаете, чего я желаю? Чтобы Джон вызвал на бой Сергея. Это не критика, он чемпион и не обязан бросать вызов претенденту. Однако он способен на то, что не смогли другие – в 35 лет сразиться с лидером нового поколения, которого зовут Сергей Павлович. Это было бы особенное событие, ведь для него Джонсу потребуется мужество», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
- 24 апреля 2023
-
22:04
-
21:50
-
20:47
-
19:27
-
18:18
-
18:09
-
17:58
-
16:23
-
16:19
-
16:12
-
15:17
-
15:01
-
14:37
-
14:30
-
14:22
-
14:17
-
13:31
-
13:28
-
13:24
-
12:44
-
11:55
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:17
-
10:12
-
10:08
-
01:06
-
00:36
-
00:04
-
00:01
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:31
-
22:06
-
21:44