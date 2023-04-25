Павлович отреагировал на обновлённый рейтинг UFC, в котором он обошёл Миочича
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович отреагировал на изменения в официальном рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории, в котором он поднялся на второе место и обошёл экс-чемпиона промоушена Стипе Миочича.
«Где мой пояс, ребята?» — написал Павлович на своей странице в социальных сетях, прикрепив фото рейтинга.
Напомним, в главном событии турнира UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в первом раунде. Таким образом, Павлович продлил победную серию в UFC до шести побед. Причём все они были добыты в первом раунде. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.
Действующим чемпионом в тяжёлом дивизионе является Джон Джонс. На первом месте рейтинга располагается француз Сириль Ган.
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