Обновлённый рейтинг UFC. Павлович вышел на второе место в рейтинге тяжёлого веса

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Так, российский боец Сергей Павлович, победивший на прошедших выходных в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, поднялся на вторую строчку в рейтинге тяжёлого веса, сместив хорвата Стипе Миочича.

Напомним, Павлович и Блэйдс встречались на турнире UFC на прошедших выходных. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.

Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.