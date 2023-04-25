Обновлённый рейтинг UFC. Павлович вышел на второе место в рейтинге тяжёлого веса
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Так, российский боец Сергей Павлович, победивший на прошедших выходных в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом, поднялся на вторую строчку в рейтинге тяжёлого веса, сместив хорвата Стипе Миочича.
Напомним, Павлович и Блэйдс встречались на турнире UFC на прошедших выходных. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Павлович одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Российский боец одержал шестую победу подряд в UFC.
Блэйдс, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. Также он одержал 17 побед. Отметим, что американец прервал победную серию, которая длилась три боя.
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