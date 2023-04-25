«Хочу мотоцикл». Стрикленд объяснил, почему принял бой с нерейтинговым российским бойцом
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Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд объяснил, почему согласился провести бой с нерейтинговым российским бойцом Абусупьяном Магомедовым.
«Мне сказали: «Шон, или тебе придётся долго ждать соперника из топ-6, либо мы даём тебе кучу денег и ты принимаешь поединок с этим парнем. И вот контракт подписан! Я недавно купил себе мотоцикл и теперь хочу ещё один. Думаю о спортбайке», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.
Бой между Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым пройдёт на турнире UFC 1 июля.
В активе Стрикленда 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед. У Абусупьяна Магомедова 25 побед в 30 боях в ММА.
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