«Хочу мотоцикл». Стрикленд объяснил, почему принял бой с нерейтинговым российским бойцом

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд объяснил, почему согласился провести бой с нерейтинговым российским бойцом Абусупьяном Магомедовым.

«Мне сказали: «Шон, или тебе придётся долго ждать соперника из топ-6, либо мы даём тебе кучу денег и ты принимаешь поединок с этим парнем. И вот контракт подписан! Я недавно купил себе мотоцикл и теперь хочу ещё один. Думаю о спортбайке», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Бой между Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым пройдёт на турнире UFC 1 июля.

В активе Стрикленда 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед. У Абусупьяна Магомедова 25 побед в 30 боях в ММА.