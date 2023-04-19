Стрикленд: я мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но был бы несчастлив

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался о возможном возвращении в полусредний дивизион (до 77 кг), где, по его мнению, он смог бы стать чемпионом организации.

«Если бы я вернулся в полусредний вес, то, и я вправе так считать, смог бы стать чемпионом. Мне не пришлось бы встречаться с парнями ростом два метра. Но в полусреднем весе я ненавижу чёртову жизнь. Я несчастный засранец. В среднем весе я толстый, но счастливый. На завтрак я съел чизбургер, ребята, и я счастлив», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Ранее Стрикленд заявил, что поединок шведского проспекта Хамзата Чимаева и Пауло Косты состоится на турнире UFC 294 в октябре.