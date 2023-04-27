Джошуа: я не самый агрессивный человек и больше похож на спортсмена, чем на воина

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) ответил на критику своего выступления в поединке с американцем Джермейном Франклином. Бой состоялся 1 апреля в Лондоне.

Напомним, Джошуа победил единогласным решением судей, однако не удовлетворил многих представителей боксёрского истеблишмента, посчитавших, что он провёл поединок излишне осторожно.

«Я довольно высокий, у меня большой размах рук, но я не собираюсь становиться драчуном. Если обратить внимание на мой характер, то я не самый агрессивный человек. Я не воин и больше похож на спортсмена, и здесь кроется мыслительный процесс. Я всегда пытаюсь работать над своим боксёрским IQ, хотя в 12-раундовом бою бывают моменты, когда вы должны принять драку», – приводит слова Джошуа Sky Sports.