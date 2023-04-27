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Атлас рассказал, почему Павлович сможет показать более конкурентный бой с Джонсом, чем Ган

Атлас рассказал, почему Павлович сможет показать более конкурентный бой с Джонсом, чем Ган
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Известный боксёрский тренер Тедди Атлас рассказал, чем российский боец Сергей Павлович отличается от Сириля Гана, и почему он покажет более конкурентный бой с Джоном Джонсом, нежели француз.

«Павлович достаточно силён ментально, чтобы этот бой получился действительно интересным. Это то, в чём Ган откровенно провалился. Я предпочитаю не придираться и не пинать того, кто упал, но Ган был недостаточно силён психологически. Думаю, это проявилось ещё тогда, когда он проиграл Нганну. Джонс был слишком силён для него не только физически, но и ментально. Вот в чём различие Гана и Павловича. Думаю, Павлович будет достаточно силён психологически, чтобы конкурировать с Джонсом», — приводит слова Атласа MMA News.

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