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Гончаров: Павлович станет мировой звездой, если разберёт Джонса

Гончаров: Павлович станет мировой звездой, если разберёт Джонса
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Российский полулегковес ACA Андрей Гончаров высказался по поводу соотечественника Сергея Павловича, который на минувших выходных одержал победу в поединке с Кёртисом Блэйдсом.

«Поздравляю Сергея Павловича с очередной яркой победой в UFC. Всех роняет без разведки. Если он сейчас разберёт Джона Джонса, то Павлович станет прям мировой звездой. И очень приятно, что это мой земляк», – приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Таким образом, Павлович продлил победную серию в UFC до шести побед. Причём все они были добыты в первом раунде. Всего у россиянина 18 побед в ММА при одном поражении.

Действующим чемпионом в тяжёлом дивизионе является Джон Джонс. На первом месте рейтинга располагается француз Сириль Ган.

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