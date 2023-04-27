«Я раздражён». Даниэль Кормье высказался об уличной драке Нейта Диаза

Бывший американский чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье высказался о ситуации с соотечественником Нейтом Диазом, который недавно оказался участником уличной перепалки. В ходе конфликта Диал применил удушающий приём. Позже полиция Нового Орлеана (США) выдала ордер на его арест. Сейчас Нейт освобождён под залог.

«Я немного раздражён, особенно новостью о том, что в отношении Нейта Диаза выдан ордер. А ещё этот парень собирается подать на него в суд. Как вообще можно было начать ссору с кем-то, кто более чем опасен? Нейт Диаз не станет говорить себе: «Я не могу сделать это, потому что ситуация может обостриться». Да он сам только за дальнейшую эскалацию.

Все сейчас создают контент, все хотят быть знаменитыми. Но я не знаю, можно ли стать знаменитым, бросая вызов такому опасному парню. Если кто-то затевает бой с Нейтом Диазом, то он уклоняться не будет.

А вообще реальность такова, что всё могло быть гораздо хуже. Нейт, задушив его, практически оказал ему услугу, потому что в этот момент ничего не чувствуешь, а просто засыпаешь», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: