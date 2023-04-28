Тедди Атлас назвал лучшего панчера в боксе
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Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказал мнение, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер является лучшим панчером.
«Уайлдер — лучший панчер в боксе. Не лучший боксёр, но лучший панчер», — сказал Атлас на своём канале в YouTube.
Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба в боях с представителем Великобритании Тайсона Фьюри. Один бой с участием Уайлдера завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 — нокаутом.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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