Энтони Смит: у Павловича сумасшедшая скорость рук при таких габаритах

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит, выступающий в полутяжёлом весе UFC, поделился мнением о российском тяжеловесе Сергее Павловиче.

«Нельзя сбрасывать со счетов то, насколько опасен этот парень. У него просто сумасшедшая скорость рук при таких габаритах. Он не испытывает каких-либо проблем в стойке, у него очень крепкий подбородок. Хотелось бы увидеть Сергея Павловича в поединке с кем-то из бойцов с громким именем. Возможно, с Сирилем Ганом или Стипе Миочичем», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.

Сергей Павлович в последнем поединке выиграл нокаутом у американского бойца Кёртиса Блэйдса. Всего у россиянина 18 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.