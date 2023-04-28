Энтони Смит: у Павловича сумасшедшая скорость рук при таких габаритах
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит, выступающий в полутяжёлом весе UFC, поделился мнением о российском тяжеловесе Сергее Павловиче.
«Нельзя сбрасывать со счетов то, насколько опасен этот парень. У него просто сумасшедшая скорость рук при таких габаритах. Он не испытывает каких-либо проблем в стойке, у него очень крепкий подбородок. Хотелось бы увидеть Сергея Павловича в поединке с кем-то из бойцов с громким именем. Возможно, с Сирилем Ганом или Стипе Миочичем», — сказал Смит в подкасте Believe You Me.
Сергей Павлович в последнем поединке выиграл нокаутом у американского бойца Кёртиса Блэйдса. Всего у россиянина 18 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
20:52
-
20:11
-
19:34
-
19:09
-
18:38
-
17:23
-
16:59
-
16:54
-
16:08
-
15:40
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
13:18
-
12:38
-
12:12
-
11:35
-
11:12
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:50
-
09:19
-
02:02
-
00:53
- 27 апреля 2023
-
23:56
-
23:54
-
23:28
-
22:39
-
21:49
-
21:10
-
20:58
-
20:40
-
19:47
-
19:30
Партнерский контент