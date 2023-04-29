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Масвидаль объяснил, почему стал хуже как боец за последние годы карьеры

Масвидаль объяснил, почему стал хуже как боец за последние годы карьеры
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Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Хорхе Масвидаль высказался об изменениях, произошедших с ним за последние три года профессиональной бойцовской карьеры.

«Я по-прежнему быстр, и это правда. Я по-прежнему взрывной. У меня неплохая выносливость… Но есть парочка вещей, которая меняется с возрастом. Я чувствую, что за период с 34 до 37 лет мои рефлексы и реакция значительно ухудшились», – сказал Масвидаль в интервью ESPN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 287 в начале апреля, Масвидаль проиграл единогласным судейским решением бразильцу Гилберту Бёрнсу. Поражение стало для 38-летнего американца четвёртым подряд.

Ранее Масвидаль высказался о возможности возвращения в бои.

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