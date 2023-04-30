Фото: Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму за неделю до боя с Сехудо

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг завершает подготовку к поединку с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях и соотечественником Генри Сехудо, который состоится 7 мая на турнире UFC 288 в Нью-Джерси (США).
Боец поделился фотографиями со спарринга с первым номером дивизиона, грузином Мерабом Двалишвили.
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Напомним, в своём последнем бою на UFC 280 в октябре Стерлинг победил соотечественника, Ти Джея Диллашоу, техническим нокаутом во втором раунде. Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 досрочно остановил Доминика Круза.
Ранее в интервью Стерлинг раскритиковал члена Зала славы UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
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