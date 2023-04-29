Сехудо ушёл из-за Хабиба. Теперь вернулся за деньгами Махачева

В ночь с 6 на 7 мая состоится огненный турнир UFC 288. В главном событии вечера сойдутся Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг. Посланник возвращается в октагон после трёх лет простоя. Это напоминает грандиозный камбэк Джона Джонса, который не бился столько же, а затем вернулся и моментально забрал пояс. Теперь такую же попытку предпримет и Сехудо. 36-летний боец возвращается в лучший промоушен на планете с грандиозными планами. Примечательно, что они пересекаются с интересами россиянина Ислама Махачева.

Генри покинул UFC в 2020 году, хотя на тот момент ему было всего лишь 33. Более того, Посланник шёл на серии из шести побед и владел сразу двумя поясами – в наилегчайшем и легчайшем весе. Причина ухода прозаична – деньги. Об этом рассказал сам Сехудо: «Мой уход был искренним. Мои гонорары не росли, я устраивал шоу задаром, понимаете? Я просто понимал, что не ощущаю взаимного уважения. И под уважением я подразумеваю финансы. Да ладно вам, ребята, поднимите меня немного, поднимите. Особенно обидно, когда тебе дают слово, что с завоеванием второго пояса ты начнёшь зарабатывать большие деньги. И вот где я ощущал себя проигравшим».

Одним из виновников ухода Сехудо был Хабиб Нурмагомедов. На тот момент Генри и подумать не мог, что Орёл скоро завершит карьеру. И Посланник прекрасно понимал, что такие парни, как Нурмагомедов и Конор Макгрегор, будут снимать кассу. А Сехудо, даже тотально доминируя в двух дивизионах, о таких гонорарах мог только мечтать. Поэтому уход Генри из UFC стал настоящим протестом.

Теперь же Сехудо возвращается, причём в 36 лет выстраивает очень любопытные планы. Во-первых, Генри намерен свергнуть Стерлинга и освободить легчайший вес от надоевшего чемпиона. Посланнику не нравится, что дивизион застаивается, а Алджо позволяет себе брать длительные паузы между защитами пояса. Но ещё более интересными выглядят мысли Сехудо относительно следующего поединка.

Генри намерен подраться с Александром Волкановски. И, видимо, Посланник приложит максимальные усилия, чтобы выбить у UFC и Даны Уайта поединок с австралийцем в Абу-Даби. Американец даже успел обратиться к Великому: «Да, я ниже тебя, но я быстрее, я опытнее. Когда придёт время, ты сам всё увидишь. Познакомишься с новой версией меня. У меня есть всё, чтобы тебя победить. Продолжай побеждать и внимательнее следи за поясом, потому что скоро он станет моим».

Сехудо даже в 36 лет невероятно уверен в собственных силах, рассчитывает вновь стать двойным чемпионом UFC. Любопытно, как на это всё смотрит Махачев. Пока Александр является обладателем титула, он представляет для Ислама интерес. Только с ним россиянин сможет заработать много денег, в своём дивизионе вряд ли кто-то станет для него таким же прибыльным. Но стоит Волкановски потерять пояс, как поединок топовых представителей рейтинга P4P останется интересен только австралийцу.

Генри построил планы на будущее, в которых два титула и ещё одно триумфальное завершение карьеры. Сехудо вернулся, чтобы спасти сразу два дивизиона от гегемонии Стерлинга и Волкановски. А ещё Посланник намерен оставить Махачева без грандиозных денег за реванш с Великим. Но для начала нужно победить Алджо. После трёхлетнего простоя сделать это будет очень непросто.