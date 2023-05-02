Камару Усман высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман высказался по поводу возможного боя с шведско-чеченским бойцом смешанных единоборств Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Это может быть яркой афишей. Встречусь ли с Чимаевым в среднем весе? Возможно. Он боец, и я боец в конце концов. Я сражаюсь с этими парнями сердцем, а не с их весом. Мне удавалось справляться в тренажерном зале с бойцами среднего и полутяжёлого веса», — приводит слова Усмана ESPN.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом и выиграл удушающим приёмом. Всего в его активе 12 побед в 12 поединках.

Усман, в свою очередь, свой последний бой провёл 18 марта в рамках UFC 286, где проиграл Леону Эдвардсу.

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