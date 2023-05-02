Экс-чемпион UFC Андрей Орловский сообщил дату следующего боя и назвал соперника

Бывший чемпион UFC, белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский рассказал, когда и с кем проведёт следующий поединок.

«Бой будет 3 июня. Соперник какой-то Донател с Альбукерке», — написал Орловский на своей странице в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Отметим, что, вероятнее всего, Орловский имел в виду американца Дон'Тэйла Мэйса.

Андрей Орловский в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года и проиграл удушающим приёмом Маркосу Рожерио де Лиме. Всего у белорусского бойца 34 победы и 21 поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Дон'Тэйл Мэйс одержал десять побед и потерпел пять поражений. В последнем бою он проиграл Аугусто Сакаи единогласным решением судей.