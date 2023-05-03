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Аспиналл: Джон Джонс не обязан драться с Павловичем или кем-то ещё

Аспиналл: Джон Джонс не обязан драться с Павловичем или кем-то ещё
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Британский боец тяжёлого веса UFC Том Аспиналл высказался о будущем Джона Джонса и выразил мнение, что американец завершит карьеру после боя со Стипе Миочичем.

«Я говорил об этом уже долгое время — Джонс проведёт бой со Стипе Миочичем и потом уйдёт на пенсию. Все говорят, что нет, он подписал контракт на восемь боёв, набрал вес. Я считаю, что Джонс не останется, никаких шансов. Этот парень не обязан драться ни со мной, ни с Сергеем Павловичем, ни с кем-то ещё. Ему не нужны молодые претенденты, и я не могу его за это винить. Джонс уже всем всё доказал», — цитирует Аспиналла MMA News.

В марте этого года Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года и выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Сириля Гана, став новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. После этого Джонс выразил желание провести бой со Стипе Миочичем.

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