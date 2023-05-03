Чемпион UFC Джон Джонс назвал условие для своего согласия на бой с Сергеем Павловичем

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс поделился мнением о возможном поединке со вторым номером рейтинга тяжелого дивизиона, россиянином Сергеем Павловичем.

«Все говорят о бое с Павловичем, однако никто не знает, кто он такой. Этот парень никому не известен. Как мне кажется, аналитик UFC Люк Томас справедливо заявил, что этот бой – высокий риск при крайне низкой награде.

Быть может, если UFC предложит хорошую сумму, мы сможем воплотить эту идею, однако сейчас у меня есть все достижения, и мне не нужно ничего доказывать», – сказал Джонс на канале FOX SPORTS AUSTRALIA в YouTube.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: