Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, когда и где может состояться его следующий бой

Российский чемпион UFC Ислам Махачев высказался по поводу своего следующего поединка. На данный момент промоушен Даны Уайта не подобрал Исламу нового соперника. При этом, по словам самого Махачева, он может в следующий раз выйти в октагон в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).

«Никаких подписанных контрактов нет. 21 октября в Абу-Даби будет турнир, скорее всего, я подерусь там», — приводит слова Махачева «Матч ТВ» со ссылкой на его выступление на сессии «Истории успеха: реализация карьеры и личный бренд. Кейсы СКФО» в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

Исламу сейчас 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно победив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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