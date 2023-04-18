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Турнир UFC 294 в Абу-Даби, титульный бой Ислама Махачева, Александр Волкановски требует сделать его запасным

Волк идёт по следу Ислама. Настойчивый австралиец зубами вцепился в Махачева
Сергей Сорокин
Турнир UFC 294 в Абу-Даби
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Чтобы поквитаться с россиянином, Волкановски снова примерит на себя роль запасного.

Ислам Махачев спокойно ждёт своей очередной защиты чемпионского пояса в лёгком весе. Уже известно, что следующий поединок россиянина состоится на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Следующим претендентом на титул станет победитель боя Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. Правда, пока этот поединок переносится, поскольку бразилец испытывает проблемы со здоровьем. И если он ещё раз снимется, то титульный шанс получит именно ирано-американский боец.

С таким положением дел не собирается мириться чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски. Он сообщил, что готов ради реванша с Исламом вновь стать запасным: «Мы должны сделать это. Нужно просто понять, когда это произойдёт. Подрался бы я с ним в Абу-Даби? Да, я готов биться с кем угодно в любом месте. Я был готов страховать его бой с Оливейрой на коротком уведомлении после перелома руки. Очевидно, что я не боюсь никаких вызовов».

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Волкановски прекрасно понимает, что роль запасного в этом поединке может принести ему желаемое. Оливейра имеет довольно большие проблемы с весогонками. Однажды он уже «пролетел» и был лишён титула чемпиона UFC перед боем с Джастином Гэтжи. Кроме того, Чарльз только-только был вынужден сняться с боя с Дариушем из-за травмы. И если бы организация пошла на решительный шаг и позволила подраться с Бенеилом Арману Царукяну, то бразилец мог бы довольно серьёзно отодвинуться от следующего титульного шанса. Если вдруг он победит ирано-американского бойца, но решит сняться с битвы с Махачевым, UFC уже не станет ничего переносить.

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Сам Дариуш также не является самым надёжным вариантом. И самое главное, он снимался именно с поединка с Махачевым! Бенеил должен был подраться с Исламом 26 февраля 2022 года. Но ирано-американский боец отказался биться с россиянином из-за травмы ноги. Кроме того, Дариуш не раз признавался, что испытывает проблемы со спиной. Именно по этой причине он вполне может сняться с потенциального поединка с нашим чемпионом.

Волкановски намерен любой ценой получить реванш, потому что в первом поединке был реально близок к громкой победе. А некоторые эксперты до сих пор считают итоговое решение судей странным. Поэтому и сам Александр имеет основания думать, что его банально засудили. Обидно Великому и по той причине, что после первого поединка он быстро договорился с Махачевым о реванше. Но, видимо, Ислам успел позабыть своё обещание.

Если организация всё-таки пойдёт на условия Волкановски и сделает его запасным, он обязательно подготовится на максимум. И австралийский регбист близок к тому, чтобы сделать вторую попытку похоронить карьеру Ислама. Поражение от «мелкого» парня из более лёгкой весовой категории может сильно ударить по Махачеву. А UFC это будет невероятно выгодно – потенциальная трилогия россиянина и австралийца может стать одной из самых громких в истории организации.

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