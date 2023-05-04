Раскрыты гонорары Усика, Фьюри, Уайлдера и Джошуа за возможное участие в турнире четырёх

Британский бизнесмен Саймон Джордан поделился сведениями о возможных гонорарах боксёров Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа за участие в турнире четырёх. Ранее сообщалось, что такой турнир якобы может состояться в Саудовской Аравии.

«Вот что я слышал в самых общих чертах. Речь идёт о 200 миллионах фунтов стерлингов — 90 миллионов фунтов получит Фьюри, 50 миллионов фунтов достанутся Усику и по 30 миллионов фунтов получат Джошуа и Уайлдер», — сказал Джордан на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри. Однако стороны к настоящему моменту так и не смогли договориться.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: