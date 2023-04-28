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Тайсон Фьюри — Энди Руис, бой 22 июля 2023 года, следующий соперник Цыгана

Цыган отказался от величия. Тратит лучшие годы карьеры на унылых середняков
Роман Дёмин
Тайсон Фьюри — Энди Руис
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Тайсон бьёт пенсионеров и толстяков. А как же Усик?

Прославленный Тайсон Фьюри наконец-таки выбрал себе следующего соперника. 22 июля Цыганского короля ждёт бой с харизматичным Энди Руисом: по всей видимости, тяжеловесы подерутся на знаменитом лондонском «Уэмбли». Хотелось бы верить, что это банальные слухи, но информацию о поединке сначала подтвердили солидные промоутеры Боб Арум и Эдди Хирн, а теперь и Руис в социальных сетях официально объявил, что будет биться с Фьюри. И это не самая радостная новость для поклонников спорта…

Нет сомнений, что Фьюри — один из лучших боксёров современности. Шикарная техника, бесконечная харизма и эффектный стиль сделали из Цыгана настоящую икону бокса. Конечно, прославиться Тайсону помогли и большие победы: чего стоит только поединок с Владимиром Кличко или историческая трилогия с Деонтеем Уайлдером. Вдобавок Фьюри только 34 года, что для тяжеловеса является возрастом расцвета. Не будет преувеличением сказать, что Тайсон только подбирается к своему спортивному пику. И готов к великим свершениям.

Вот только после третьего боя с Уайлдером харизматичный британец больше не дрался против соперников высочайшего уровня. В 2022 году Фьюри побил только откровенного середняка Диллиана Уайта и престарелого Дерека Чисору, которого специально выдернул с пенсии. Да, Цыган заработал солидный куш, но какой спортивный интерес в том, чтобы в третий раз лупить того же Чисору? Впрочем, все полагали, что Тайсон просто разминается перед боем за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком.

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Увы, после месяцев мучительных переговоров Фьюри так и не договорился с украинцем. Цыганский король вёл себя слишком нагло, выбивал себе нереальные условия и будто вовсе не хотел драться. Всё закончилось тем, что стороны полностью прекратили общение, максимально недовольные друг другом. И начали поиск новых соперников. Тайсон мог бы встретиться с Энтони Джошуа или даже провести четвёртый бой с Уайлдером, но выбрал Руиса, с которым будет легче всего.

Энди при всём к нему уважении далеко не самый сильный боксёр. Да, когда-то он сенсационно отобрал три пояса у Энтони Джошуа, но в реванше проиграл британцу безоговорочно. Руис на 20 сантиметров ниже Цыганского короля, его техническая оснащённость в разы беднее, да и с выносливостью есть проблемы. Вместо того чтобы сражаться за величие, Фьюри снова легко изобьёт парня слабее себя. Жаль, что Тайсон тратит лучшие годы на откровенную ерунду. Хотя решать, конечно, только ему.

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