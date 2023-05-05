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Россиянин Саввин вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу, отправив в нокаут Мартинеса Эрнандеса

Россиянин Саввин вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу, отправив в нокаут Мартинеса Эрнандеса
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Россиянин Эдуард Саввин, выступающий в весовой категории до 57 кг, вышел в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Соперником Саввина был спортсмен из Никарагуа Марвин Мартинес Эрнандес. Эдуард победил его нокаутом в первом раунде.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канаде, Нидерландах и некоторых других государствах.

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