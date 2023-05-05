Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Уайлдера и Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о том, кто победит в поединке между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.
«Кто победит? Определённо, Уайлдер. У Деонтея есть такая черта, что он хочет сделать тебе больно. Каждый раз, когда он выбрасывает правую руку, это видно по его глазам. Он старается нанести сопернику максимальный урон, выбрасывает удары с особым расчётом», — приводит слова Льюиса EsNews.
Ожидается, что бой между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа состоится в конце этого года.
В своём предыдущем бою в апреле Энтони Джошуа выиграл у Джермейна Франклина единогласным решением судей. Деонтей Уайлдер, в свою очередь, в октябре прошлого года нокаутировал Роберта Хелениуса.
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