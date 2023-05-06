Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) пройдёт очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет поединок между действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, который возвращается в октагон после трёхлетнего простоя.

Прямую трансляцию всего турнира в России можно будет посмотреть на канале «Матч Боец», а также в видеосервисе UFC Fight Pass. Главный кард турнира будет показан и на канале «Матч ТВ», трансляция начнётся в 5:00 мск. Бой Сехудо и Стерлинга пройдёт не ранее 6:30 мск.

У Генри Сехудо 16 побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Алджамейн Стерлинг провёл в ММА 25 поединков, в которых потерпел три поражения.