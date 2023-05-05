Эпичное возвращение Сехудо. Пинал «младенцев» и вызвал Мераба на чистом русском

Генри Сехудо возвращается в октагон! Спустя три года после завершения карьеры американец принял решение вновь ворваться в UFC. И пока все фанаты в восторге от того, что легендарный боец принял решение снова подраться. В ночь с 6 на 7 мая состоится грандиозный номерной турнир от лучшего промоушена на планете. В главном бою вечера Сехудо сразится с чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом. И Генри устроил настоящее шоу ещё до выхода в клетку.

Началось всё на пресс-конференции. Стерлинг разговаривал о своих делах, но его решил перебить Посланник. Он обратился в зал, где сидел лучший друг Алджо – Мераб Двалишвили. Американский боец экспрессивно начал угрожать грузинскому бойцу: «Мераб, готовься, потому что я знаю, что у него проблемы с тем, чтобы сделать вес. Готовься, потому что ты следующий! Ты следующий! Я сломаю тебя!»

А затем Сехудо удивил вообще всех. Он заговорил на чистом русском языке. Видимо, это был знак поддержки Петру Яну, который недавно проиграл Мерабу. Генри бросил в сторону целую фразу: «Давай, мой друг, давай».

На этом перформанс Сехудо не закончился. Во время стердауна он продолжил отжигать. На поясе у Генри висела кукла младенца с лицом Стерлинга, во рту у которого торчала соска. Американец схватил её и пнул в зал. Затем Посланник достал из сумки и проделал те же операции с фигурками Шона О'Мэлли и Александра Волкановски.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте UFC во «ВКонтакте».

Сехудо красноречиво продемонстрировал – он намерен вернуть себе двойное чемпионство. План прост – отобрать титул у Стерлинга, защитить с О'Мэлли и забрать ещё один пояс в битве с Волкановски. Конечно, сделать это будет крайне непросто. Но возвращения Генри совершенно точно стоило ждать. Хотя бы ради таких шоу!