Магомед Курбанов — Мишель Соро: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

6 мая в Екатеринбурге пройдёт боксёрский вечер, организованный лигой RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет поединок российского боксёра Магомеда Курбанова с представителем Франции Мишелем Соро.

Главный кард турнира будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч Боец». Трансляция начнётся в 18:45 мск. Позже записи боёв будут доступны на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Магомед Курбанов выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В его активе есть также победы над экс-чемпионами мира Лиамом Смитом и Патриком Тейшейрой. В последнем поединке российский боец выиграл единогласным решением у венесуэльца Йохана Гонсалеса. Всего у Курбанова 24 победы и ни одного поражения.

35-летний Мишель Соро одержал 35 побед на профессиональном ринге, потерпел три поражения и дважды бои завершались вничью.