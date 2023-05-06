Магомед решительно намерен разбить наследника нашего великого чемпиона. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Курбанов справится с Соро и пойдёт за боем с Цзю? LIVE

6 мая в Екатеринбурге состоится грандиозный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Он пройдёт в культурно-развлекательном комплексе «Уралец». В главном бою турнира будут драться Магомед Курбанов и Мишель Соро. Наш соотечественник с рекордом 24-0 идёт за очередной жертвой. У соперника показатели намного скромнее – 35-3-2. Россиянин намерен разбить оппонента и получить долгожданный поединок с сыном Кости Цзю – Тимом.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.