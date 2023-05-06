Курбанов справится с Соро и пойдёт за боем с Цзю? LIVE

6 мая в Екатеринбурге состоится грандиозный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Он пройдёт в культурно-развлекательном комплексе «Уралец». В главном бою турнира будут драться Магомед Курбанов и Мишель Соро. Наш соотечественник с рекордом 24-0 идёт за очередной жертвой. У соперника показатели намного скромнее – 35-3-2. Россиянин намерен разбить оппонента и получить долгожданный поединок с сыном Кости Цзю – Тимом.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Сегодня на боксе будет невероятно атмосферно!
Цифровые декорации многотысячной арены погрузят фанатов бокса в мир вечнозеленых растений.
А ведь Бивол и Курбанов — лидеры рейтинга P4P среди боксёров из России!
На сайте Boxrec, который признаётся Ассоциацией боксёрских комиссий, обновили мировой рейтинг боксёров вне зависимости от весовых категорий. В топ-50 вошли два российских боксёра, представляющие RCC Boxing Promotions.
Так, Дмитрий Бивол теперь занимает третью позицию (в России он номер один). А Магомед Курбанов располагается на 36-м месте (в России — на втором). Первое место занимает мексиканец Сауль Альварес.
Большое интервью с Магомедом Курбановым! Читать – обязательно
Мы поговорили с Курбановым про возможный поединок с Тимофеем Цзю, выбрали фаворита в реванше Бивол — Канело и оценили бенефис Джервонты Дэвиса.
Где смотреть турнир RCC Boxing Promotions
Прямую трансляцию всего турнира проведёт YouTube-канал RCC: MMA & Boxing и телеканал «Бокс ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Магомед Курбанов получит мощнейший титульный шанс
Магомед Курбанов рассказал о том, что после боя с Мишелем Соро он проведёт поединок за титул чемпиона мира.
«Абсолютно не пропал интерес к Соро. В прошлый раз не получилось, но я не особенно расстроился этому. Значит, так было надо. И сейчас у меня интерес к нему, потому что, победив его, я следующий бой проведу за титул чемпиона мира. WBA это уже подтвердила, всё в порядке. Это где-то сентябрь–октябрь», — сказал Магомед Курбанов на пресс-конференции.
Когда состоится турнир RCC Boxing Promotions с боем Магомед Курбанов – Мишель Соро
Турнир RCC Boxing Promotions с главным боем Магомед Курбанов – Мишель Соро состоится 6 мая в Екатеринбурге. Поединок россиянина и француза стартует не раньше 21:00 по московскому времени.
Соро перевесил Курбанова перед отборочным поединком в Екатеринбурге
Боксёры сошлись лицом к лицу и прошли взвешивание. Магомед Курбанов показал вес 69,05 кг, его соперник Мишель Соро – 69,65 кг. Остальные результаты можно узнать по ссылке.
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Курбанов – Соро
1-я пара 6 x 3 мин, до 57,2 кг
Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия – Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) г. Москва, Россия
2-я пара 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия – Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь
3-я пара 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Александр Дорофеев (6-0, 2 KOs) г. Югорск, Россия – Мирзохиджон Абдуллаев (3-1-1, 1 KO) г. Андижан, Узбекистан
4-я пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Сергей Лубкович (15-0, 10 КОs) г. Кострома, Россия – Вадим Лубсанов (6-1, 1 KO) г. Улан-Удэ, Россия
5-я пара 8 x 3 мин, до 90,7 кг
Алексей Егоров (11-1, 7 КОs) г. Обнинск, Россия – Владимир Жигайлов (4-0, 2 KOs) г. Сургут, Россия
6-я пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Магомеднури Магомедов (1-0) г. Покачи, Россия – Бобо-Усмон Батуров (1-0) г. Джизак, Узбекистан
7-я пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг
Оганес Устян (10-0, 3 KOs) г. Сочи, Россия – Евгений Павко (19-4-1, 13 KOs) г. Копейск, Россия
8-я пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Игорь Адлейба (14-0-2, 6 KOs) г. Сухум, Абхазия – Максим Черничук (4-0, 1 KO) г. Москва, Россия
9-я пара 10 x 3 мин, до 59,0 кг
Жора Амазарян (13-3-2, 9 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Франсиско Фонсека (31-3-2, 25 KOs) г. Манагуа, Никарагуа
10-я пара 10 x 3 мин, до 90,7 кг
Евгений Тищенко (11-1, 7 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Ив Нгабу (21-1, 15 KOs) г. Розеларе, Бельгия
11-я пара 12 x 3 мин, до 69,9 кг
Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция.
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