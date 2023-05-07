Икрам Алискеров бросил вызов Бо Никалу после дебютной победы в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров бросил вызов американцу Бо Никалу после победы в дебютном бою UFC над Филом Хоусом. Напомним, бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
«Я не хочу говорить громких слов. Но я пришёл сюда, у меня большие цели. И, дай бог, я буду их выполнять. Я пришёл, чтобы пошуметь. Эй, Бо Никал, я здесь. Ты говорил, что хочешь подраться с парнем из Дагестана? Я здесь! Давай посмотрим, чья борьба лучше», — сказал Алискеров после боя.
Алискеров одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Бо Никал, в свою очередь, своё дебютный бой в UFC провёл в марте, одержав победу над Джейми Пикеттом. На его счету шесть побед в шести боях в MMA.
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