UFC 288: Сехудо вернулся за золотом! Стерлинг — проходной соперник? LIVE

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится грандиозный турнир UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Посланник возвращается в октагон после трёхлетнего простоя. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. Также в карде значатся поединки сразу двух россиян – Мовсара Евлоева и Икрама Алискерова.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.