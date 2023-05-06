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UFC 288: Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, live

UFC 288: Сехудо вернулся за золотом! Стерлинг — проходной соперник? LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Getty Images
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Россиянин Мовсар Евлоев разорвёт очередную жертву. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится грандиозный турнир UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Посланник возвращается в октагон после трёхлетнего простоя. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. Также в карде значатся поединки сразу двух россиян – Мовсара Евлоева и Икрама Алискерова.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир UFC 288 Когда состоится турнир UFC 288 с боем Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг Полный кард UFC 288 с главным боем Сехудо — Стерлинг
Live Сергей Сорокин

Свой прогноз оставил и Шон О’Мэлли

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о фаворите в предстоящем поединке между его соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

14:18 Сергей Сорокин

Сехудо и Стерлинг устроили потасовку на стердауне

Накануне поединка на традиционной битве взглядов Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо устроили потасовку.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

14:17 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 288

  • Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
  • Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
14:16 Сергей Сорокин

Эпичное возвращение Сехудо. Пинал «младенцев» и вызвал Мераба на чистом русском

Генри устроил настоящее шоу ещё до выхода в клетку. Ради этого стоило ждать три года!

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14:16 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир UFC 288 с боем Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг

  • Турнир UFC 288 с главным боем Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг состоится в ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США).
  • Начало ранних прелимов — в 1:00 по московскому времени.
  • Предварительный кард стартует в 3:00, начало основного карда запланировано на 5:00 мск.
14:15 Сергей Сорокин

Евлоев сделал прогноз на бой Стерлинга с Сехудо

Российский непобеждённый боец, десятый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от титульного поединка в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Стерлинг Болл, его ударная техника неудобна для соперников. И он здорово умеет забирать спину. Главное оружие Алджамейна — борьба, но Сехудо в этом плане находится на другом уровне. Так что я ставлю на Генри», — приводит слова Евлоева MMAJunkie.

14:15 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 288 с главным боем Сехудо — Стерлинг

Основной кард

  • Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо;
  • Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс;
  • Джессика Андраде — Янь Сяонань;
  • Диего Лопес — Мовсар Евлоев;
  • Крон Грейси — Шарль Журден.

Предварительный кард

  • Дрю Добер — Мэтт Фревола;
  • Девин Кларк — Кеннеди Нзечукву;
  • Калинн Уильямс — Роланд Бедойя;
  • Марина Родригес — Вирна Жандироба.

Ранние прелимы

  • Брэкстон Смит — Паркер Портер;
  • Фил Хоус — Икрам Алискеров;
  • Джозеф Холмс — Клаудио Рибейро.
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