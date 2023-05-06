UFC 288: Сехудо вернулся за золотом! Стерлинг — проходной соперник? LIVE

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится грандиозный турнир UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Посланник возвращается в октагон после трёхлетнего простоя. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. Также в карде значатся поединки сразу двух россиян – Мовсара Евлоева и Икрама Алискерова.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Свой прогноз оставил и Шон О’Мэлли
Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли поделился мнением о фаворите в предстоящем поединке между его соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Сехудо и Стерлинг устроили потасовку на стердауне
Накануне поединка на традиционной битве взглядов Алджамейн Стерлинг и Генри Сехудо устроили потасовку.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.
Где смотреть турнир UFC 288
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
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Когда состоится турнир UFC 288 с боем Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг
- Турнир UFC 288 с главным боем Генри Сехудо — Алджамейн Стерлинг состоится в ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США).
- Начало ранних прелимов — в 1:00 по московскому времени.
- Предварительный кард стартует в 3:00, начало основного карда запланировано на 5:00 мск.
Евлоев сделал прогноз на бой Стерлинга с Сехудо
Российский непобеждённый боец, десятый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от титульного поединка в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Стерлинг Болл, его ударная техника неудобна для соперников. И он здорово умеет забирать спину. Главное оружие Алджамейна — борьба, но Сехудо в этом плане находится на другом уровне. Так что я ставлю на Генри», — приводит слова Евлоева MMAJunkie.
Полный кард UFC 288 с главным боем Сехудо — Стерлинг
Основной кард
- Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо;
- Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс;
- Джессика Андраде — Янь Сяонань;
- Диего Лопес — Мовсар Евлоев;
- Крон Грейси — Шарль Журден.
Предварительный кард
- Дрю Добер — Мэтт Фревола;
- Девин Кларк — Кеннеди Нзечукву;
- Калинн Уильямс — Роланд Бедойя;
- Марина Родригес — Вирна Жандироба.
Ранние прелимы
- Брэкстон Смит — Паркер Портер;
- Фил Хоус — Икрам Алискеров;
- Джозеф Холмс — Клаудио Рибейро.
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