Сехудо: возможно, вы видите меня в октагоне последний раз

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо признался, что бой с Алджамейном Стерлингом может стать последним в его карьере.
В рамках главного события турнира UFC 288 Сехудо проиграл Стерлингу раздельным решением судей в титульном поединке. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя.
«Он оказался жёстче, чем я мог предполагать. Да, я не дрался несколько лет, но не хочу оправдываться, у меня был отличный лагерь, прекрасная команда. И мой тренер сказал мне, что я, возможно, выиграл второй, четвёртый и пятый раунды. Но судьи решили иначе. Это был близкий бой, Алджамейн сделал свою работу. Это плохо, я не люблю проигрывать.
Я чувствую себя немного потерянно сейчас. Если я не смог победить Алджамейна, я даже не знаю, где мне сейчас место. Я хочу поговорить с Даной, с женой, может быть, вы видите меня последний раз в октагоне», — заявил Сехудо после боя.
- 7 мая 2023
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:14
-
07:56
-
07:55
-
07:23
-
07:21
-
07:00
-
06:33
-
06:32
-
06:12
-
05:54
-
05:49
-
05:21
-
02:28
-
02:17
- 6 мая 2023
-
23:12
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
21:00
-
19:47