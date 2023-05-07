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Сехудо: возможно, вы видите меня в октагоне последний раз

Сехудо: возможно, вы видите меня в октагоне последний раз
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо признался, что бой с Алджамейном Стерлингом может стать последним в его карьере.

В рамках главного события турнира UFC 288 Сехудо проиграл Стерлингу раздельным решением судей в титульном поединке. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя.

«Он оказался жёстче, чем я мог предполагать. Да, я не дрался несколько лет, но не хочу оправдываться, у меня был отличный лагерь, прекрасная команда. И мой тренер сказал мне, что я, возможно, выиграл второй, четвёртый и пятый раунды. Но судьи решили иначе. Это был близкий бой, Алджамейн сделал свою работу. Это плохо, я не люблю проигрывать.

Я чувствую себя немного потерянно сейчас. Если я не смог победить Алджамейна, я даже не знаю, где мне сейчас место. Я хочу поговорить с Даной, с женой, может быть, вы видите меня последний раз в октагоне», — заявил Сехудо после боя.

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