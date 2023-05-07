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Евлоев: я недоволен тем, как выиграл бой у Лопеса

Евлоев: я недоволен тем, как выиграл бой у Лопеса
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга полулёгкой весовой категории Мовсар Евлоев высказался о своей победе над бразильцем Диего Лопесом на турнире UFC 288, который состоялся в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).

Поединок Евлоева с Лопесом продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Я недоволен тем, как я выиграл этот бой, но, Альхамдулиллах, это ещё одна победа. Спасибо всем, кого я обрадовал этой победой», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Мовсар Евлоев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В UFC россиянин выиграл все семь боёв, причём все — судейскими решениями.

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