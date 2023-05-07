Так Хабиба не догонишь. Евлоев с трудом прошёл дебютанта UFC

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) проходит огненный номерной турнир UFC 288. Основной кард вызывал огромный интерес россиян, поскольку очередной поединок проводил непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев. А в соперниках оказался довольно скромный Диего Лопес. Фактически бразильца бросили на растерзание Мовсару на коротком уведомлении. Изначально оппонентом Евлоева должен был стать Брайс Митчелл. Но он отказался выходить в октагон из-за травмы.

Мовсар имел приличнейший рекорд в MMA – 16-0. Более того, россиянин давно выступает в UFC, где дебютировал в 2019 году. На счету Евлоева шесть побед подряд в лучшем промоушене на планете. В списке поверженных Сен Ву Чой, Энрике Барсола, Майк Гранди, Ник Ленц, Хаким Даводу и Дэн Иге. Но самое любопытное, что ни разу Мовсар не побеждал досрочно. Пять раз судьи отдавали ему победу единогласным решением, однажды – раздельным.

Но на сей раз Мовсар был намерен закрывать поединок досрочно. А всё потому, что соперника вряд ли можно назвать статусным. И важно было побеждать максимально уверенно, чтобы и дальше двигаться к потенциальному титульнику. Поэтому с первых же мгновений Евлоев ринулся в атаку. Правда, Лопес отвечал очень опасными выпадами, которые заставили россиянина действовать более осторожно.

На исходе первой минуты за Мовсара даже стало тревожно. Диего пошёл в рубку и несколько раз прилично попал. Но Евлоев спокойно пережил это нападение и перевёл поединок в партер. Там россиянин чувствовал себя максимально комфортно. Он несколько раз попытался выйти на болевой приём, а затем решил сосредоточиться на наборе очков. Точные попадания начали сбивать с Лопеса всю уверенность. И в этот момент бразилец внезапно вышел на рычаг локтя и чуть не удосрочил фаворита. Первый раунд получился просто фантастическим.

Во втором раунде Мовсар решил поработать в стойке. Он накидывал опаснейшие удары, которые раз за разом достигали цели. Но и Лопес прямыми атаками постоянно тревожил россиянина, не давал ему рискнуть и пойти ва-банк. И всё-таки бразилец начал уставать. Евлоев на опыте начал пользоваться сложившейся ситуацией. Он превращал преимущество в скорости в урон для оппонента. И тейкдаун стал логичным вариантом развития событий. Мовсар включился на максимум и начал разбивать Лопеса мощнейшими ударами. Но до конца раунда финишировать соперника не получилось.

В третьей пятиминутке доминировал вновь Евлоев. В стойке он постоянно находил возможность, чтобы оказывать на соперника давление. В итоге бразилец вновь остался на канвасе. Мовсар очень хотел победить досрочно, поэтому искал возможность выйти на болевой приём или на удушающий. Под занавес третьего раунда Диего вновь попытался провести рычаг колена. Но Евлоев спокойно предотвратил все попытки бразильца вырвать победу.

Дело довольно неожиданно дошло до судейского решения. Там сенсации не произошло. Все три рефери единогласно отдали победу россиянину. После этого Мовсар вновь выразил желание подраться с Корейским Зомби. Евлоев со статистикой 7-0 продолжает свой путь к титулу.