Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на реванш

Мексиканский топовый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес вызвал на бой непобеждённого российского бойца Дмитрия Бивола.
«Все знают, что мы хотим реванш с Дмитрием Биволом. Те же правила, те же условия, всё то же самое. Я хочу, чтобы это было именно так», — сказал Канело после боя.
В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.
В ночь на 7 мая Канело выиграл единогласным решением судей у британского боксёра Джона Райдера и защитил свои титулы.
Всего в активе Сауля Альвареса 63 поединка в профессиональной карьере, он одержал 59 побед, 39 из которых — досрочно. Дважды мексиканец проиграл, ещё два раза бои с его участием завершились вничью.
- 7 мая 2023
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
09:54
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:14
-
07:56
-
07:55
-
07:23
-
07:21
-
07:00
-
06:33
-
06:32
-
06:12
-
05:54
-
05:49
-
05:21
-
02:28
-
02:17
- 6 мая 2023
-
23:12
-
22:52
-
22:35
-
22:32
-
22:30