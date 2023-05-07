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Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на реванш

Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на реванш
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Мексиканский топовый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес вызвал на бой непобеждённого российского бойца Дмитрия Бивола.

«Все знают, что мы хотим реванш с Дмитрием Биволом. Те же правила, те же условия, всё то же самое. Я хочу, чтобы это было именно так», — сказал Канело после боя.

В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

В ночь на 7 мая Канело выиграл единогласным решением судей у британского боксёра Джона Райдера и защитил свои титулы.

Всего в активе Сауля Альвареса 63 поединка в профессиональной карьере, он одержал 59 побед, 39 из которых — досрочно. Дважды мексиканец проиграл, ещё два раза бои с его участием завершились вничью.

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