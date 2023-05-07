Умар Нурмагомедов: они ошиблись, 3:2 в пользу Сехудо

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов не согласился с результатом титульного боя между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

В рамках главного события турнира UFC 288 Генри Сехудо по итогам пяти раундов проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшего веса Алджамейну Стерлингу.

«Они ошиблись, 3:2 Сехудо», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Алджамейн Стерлинг, таким образом, в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

Генри Сехудо потерпел третье поражение в профессиональной карьере в ММА. После боя он признался, что может вновь завершить выступления.