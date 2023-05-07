Российский боксёр Егоров проиграл японцу Цубои и не вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу

Сегодня, 7 мая, в Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день на чемпионате мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, не смог пробиться в 1/8 финала турнира.

В рамках 1/16 финала соревнований Егоров проиграл раздельным решением судей представителю Японии Томоя Цубои.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.