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Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы

Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы
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Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал участником административного нарушения в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.

Магомедов праздновал свадьбу вместе с компанией молодых людей на машинах, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.

Участники инцидента были доставлены в отделение полиции, в отношении них Госавтоинспекцией МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

Хасбик задержан в Дагестане из-за беспорядка на дорогах

21-летний Хасбулла Магомедов уже нескольких лет пользуется популярностью в индустрии MMA. В сентябре прошлого года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.

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