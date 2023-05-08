«Ногой к гире пристегнулся, чтобы не унесло». Малыхин – про тренировки Петра Яна

Российский боец смешанного стиля и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин рассказал о совместных тренировках с бывшим чемпионом UFC Петром Яном.
«Мы едем с тренером на занятие: дождь, ураган, ветром деревья мотает. Не верю, что вообще кто-то придёт, но Петруха, как всегда, на месте. Стоит, шатается, его ветром мотает. Он легковес же ещё — ногой к гире пристегнулся, чтобы не унесло (смеётся – Прим. «Чемпионата»).
В этом весь Петя – у него нет задней, никогда не отказывается. Может, иной раз где-то надо было отказаться от боя — травмы и всё такое — но у Пети просто отсутствует задняя передача. Ну и соперников он уважает, не хочет сниматься. Ценит других людей», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
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