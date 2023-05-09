Малыхин рассказал, какое историческое достижение хочет установить

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин рассказал, какое историческое достижение хотел бы установить в азиатском промоушене.

«Есть мотивация — третий пояс ONE! Хочу спуститься в 93 килограмма и забрать третий пояс. Наверное, это будет первый человек в истории, который будет держать одновременно три пояса.

Для меня реально влезть в 93 килограмма, я небольшой тяжеловес. Сейчас Вадим Немков приезжал — так он больше меня, хотя выступает в полутяжёлом. Когда я дрался с де Риддером, сотку сделал вообще не напрягаясь, ещё и шоколад на ночь ел. Сбросить ещё семь килограммов — никаких проблем.

Поэтому хочу себе третий пояс. Но защищать его не буду. Мысли такие: забрать этот пояс и оставить там. Сфоткаться с поясом, выложить везде, и всё. Защищать буду только два других титула», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.