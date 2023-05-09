Малыхин рассказал, какое историческое достижение хочет установить

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин рассказал, какое историческое достижение хотел бы установить в азиатском промоушене.
«Есть мотивация — третий пояс ONE! Хочу спуститься в 93 килограмма и забрать третий пояс. Наверное, это будет первый человек в истории, который будет держать одновременно три пояса.
Для меня реально влезть в 93 килограмма, я небольшой тяжеловес. Сейчас Вадим Немков приезжал — так он больше меня, хотя выступает в полутяжёлом. Когда я дрался с де Риддером, сотку сделал вообще не напрягаясь, ещё и шоколад на ночь ел. Сбросить ещё семь килограммов — никаких проблем.
Поэтому хочу себе третий пояс. Но защищать его не буду. Мысли такие: забрать этот пояс и оставить там. Сфоткаться с поясом, выложить везде, и всё. Защищать буду только два других титула», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
- 9 мая 2023
-
11:30
-
11:15
-
10:50
-
10:46
-
10:40
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
07:53
-
06:51
-
00:50
-
00:23
- 8 мая 2023
-
23:51
-
23:40
-
23:05
-
22:44
-
22:00
-
21:54
-
21:06
-
20:07
-
19:57
-
18:45
-
18:13
-
17:51
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:01
-
15:38
-
15:30
-
14:39
-
14:28